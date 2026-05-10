Agata ed Elio quando l’istinto materno va oltre le specie | la storia di una gallina e del suo figlio anatra

A Cesena si è verificata una vicenda singolare che coinvolge una gallina e un'anatra. Agata, la gallina, ha mostrato comportamenti materni nei confronti di un'anatra che si trovava nel suo stesso allevamento. Questa storia ha attirato l'attenzione per la dinamica insolita tra due uccelli di specie diverse, sottolineando come l'istinto materno possa manifestarsi in modo inaspettato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui