Anatra decapitata in spiaggia a Riva scoppia la discussione | violenza umana o istinto animale?

Una anatra domestica decapitata è stata trovata nelle ultime ore sulla spiaggia vicino al porto Porfina a Riva del Garda. L’immagine, molto cruda, ha suscitato un acceso dibattito tra chi ritiene si tratti di un atto di violenza umana e chi invece pensa possa essere il risultato di un istinto animale. La scoperta ha generato discussioni tra i residenti e i visitatori della zona.

Il corpo da una parta, la testa mozzata dall’altra. La foto è stata postata sul gruppo Facebook “Sei di Riva se.” da un cittadino che, nel commento: “Non posso credere che esistano persone che fanno queste cose, sono malati dentro”. I commenti e l’indignazione non sono mancati, tra chi ha stigmatizzato il gesto, condannando la violenza umana, e chi invece ha proposto un’ipotesi alternativa, ovvero che non si tratti di una macabra azione compiuta da qualcuno, ma di un attacco di un cane, una volpe o, addirittura, c’è chi ha ipotizzato anche di una faina. Insomma, che l’anatra sia stata uccisa è sotto gli occhi di chiunque, ma chi sia il responsabile è ancora tutto da verificare. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

