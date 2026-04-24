Depressione post-partum Francesca Bubba | Basta con il mito dell’istinto materno Servono controlli mensili per le neo-mamme – L’intervista

Francesca Bubba, attivista e scrittrice impegnata nei diritti delle madri, ha commentato recentemente la vicenda di una neonata deceduta a Catanzaro, evidenziando come molte tragedie legate alla depressione post-partum derivino da un abbandono delle istituzioni. Nel corso di un’intervista, ha espresso la necessità di introdurre controlli mensili per le neo-mamme, per prevenire situazioni di disagio e garantire interventi tempestivi. Bubba ha criticato l’idea diffusa dell’istinto materno come unico fattore di tutela.

«Queste tragedie sono il frutto di un abbandono istituzionale ». Francesca Bubba, attivista e scrittrice da sempre in prima linea per i diritti delle madri, non cerca giri di parole per commentare il dramma di Catanzaro. Il gesto della donna di 46 anni che si è gettata dal balcone con i suoi tre figli è il segnale di un’emergenza silenziosa che la società preferisce non vedere: la depressione perinatale. Spesso ridotta a una «questione ormonale» o addolcita dalla narrazione dell’istinto materno, la depressione post-partum è una patologia che colpisce una donna su dieci (ma secondo Bubba «molte di più») e può manifestarsi fino ai 18 mesi dopo il parto.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Depressione post-partum, l’allarme per i papà: se la madre ne soffre, il rischio per l’uomo aumenta dell’81%Condizione sempre più riconosciuta e studiata quando riguarda le madri, la depressione post-partum nei padri resta invece più sfumata. Abano: 6 incontri gratuiti per prevenire la depressione post-partumAbano Terme accoglie oggi, venerdì 6 marzo 2026, una novità sanitaria cruciale per la salute mentale delle future mamme e dei loro partner. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Anna non era pazza, ma una mamma come noi lasciata sola: la sua morte è il fallimento di uno Stato che ignora la salute mentale materna; Francesca Bubba tocca il fondo: Madre suicida coi figli? Colpa dello Stato | Libero Quotidiano.it. «Anna non era pazza, ma una mamma come noi lasciata sola: la sua morte è il fallimento di uno Stato che ignora la salute mentale materna»«Dobbiamo smetterla di normalizzare la sofferenza materna, perché questa tragedia non è avvenuta nel vuoto. Queste morti ... msn.com Francesca Bubba: «Il lavoro di una madre vale 6.900 euro al mese. L'istinto materno? Una bugia che porta alla depressione»Una distesa di case in fiamme, tutte uguali, viste dall'alto. Solo che ogni madre, chiusa tra le sue mura, è convinta che l'incendio stia divampando soltanto nella sua cucina. Si sente inadeguata, ... leggo.it «Dobbiamo smetterla di normalizzare la sofferenza materna, perché questa tragedia non è avvenuta nel vuoto. Queste morti avvengono perché le istituzioni hanno fallito» Con queste parole inizia l’intervento dell'attivista Francesca Bubba sulla tragedia di Cat facebook Madre si getta dal balcone con i figli, "Siamo abituati a sminuire la sofferenza delle neo-mamme" Francesca Bubba a #Mattino5 in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com