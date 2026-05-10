Affari Tuoi, come d’abitudine, non si ferma neanche la domenica sera e torna nell’access prime time di Rai 1 il 10 maggio con una puntata che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. L’aspetto più bello del programma, spesso, sta nel vedere l’emozione sincera sul volto dei partecipanti, dai concorrenti in gioco a quelli dietro i pacchi, al conduttore stesso. De Martino ha saputo ritagliarsi il suo posto con empatia e lasciandosi andare, a volte, a momenti di puro divertimento. Anche in questo caso il conduttore, nominato prossimo direttore artistico di Sanremo, è finito in lacrime. Dalle risate. Tra le scene con Herbert Ballerina, quelle con la ballerina Martina Miliddi e la presenza di un concorrente tutto da scoprire, quella di domenica 10 è stata una puntata tutta da godersi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, il pacchista ruba la scena a Martina Miliddi. De Martino ride fino alle lacrime: “Che manicomio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Affari Tuoi, Herbert Ballerina ruba il posto a Stefano De Martino e balla con Martina MiliddiNella puntata del 3 maggio di Affari Tuoi, Herbert Ballerina ruba il posto a Stefano De Martino e si esibisce in un passo a due con Martina Miliddi,...

Leggi anche: Affari Tuoi, il retroscena di Martina Miliddi su Stefano De Martino: "Alle Seychelles..."

Argomenti più discussi: Affari Tuoi - articolo - Rai.it; Alessia ad Affari Tuoi si fa fregare dal Dottore, accetta l'ultimo cambio e perde i soldi che aveva pescato; Affari Tuoi, boato in studio e De Martino si spaventa: Che è successo?!, l'incidente in diretta; Affari Tuoi 4 maggio, Alessia si fida del dottore e sbaglia, quanto ha vinto al gioco dei pacchi.