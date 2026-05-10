Aerei stop ai rincari dopo l’acquisto!

Bruxelles ha pubblicato nuove linee guida che riguardano i diritti dei passeggeri aerei. Secondo le regole, non sono più ammessi supplementi aggiuntivi per il carburante dopo l'acquisto del biglietto. La normativa mira a garantire trasparenza e a impedire aumenti imprevisti dei costi una volta che il biglietto è stato acquistato. Queste disposizioni si applicano a tutte le compagnie aeree che operano all’interno dell’Unione Europea.

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Aerei, stop ai rincari dopo l’acquisto: la guida sui diritti dei passeggeri su biglietti e rimborsi. Bruxelles pubblica le linee guida sui diritti dei passeggeri: vietati supplementi successivi per il carburante. Ecco quando spettano pasti, Hotel e rimborso integrale in caso di ritardi e coincidenze perse La trasparenza sul prezzo dei biglietti aerei torna al centro delle regole europee. La Commissione Ue ha pubblicato nuove linee guida che chiariscono un principio già previsto dalla normativa comunitaria: le compagnie aeree non possono applicare costi aggiuntivi ai biglietti già acquistati, compresi eventuali supplementi legati all’ aumento del carburante.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Aerei, stop ai rincari dopo l’acquisto! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Arafta | 81–100. Bölüm | Tam Bölüm Derlemesi | Kesintisiz zle @araftadizisi Notizie correlate Voli UE: stop ai rincari post-acquisto e nuove tutele per i passeggeri? Domande chiave Come cambieranno i prezzi dei biglietti dopo la prenotazione? Chi deve pagare per i rincari del carburante post-acquisto? Dopo... Leggi anche: Ue, linee guida su aerei: no ai rincari dei biglietti acquistati e all’uso del jet fuel Usa Argomenti più discussi: Stop ai rincari, l'Europa blinda i biglietti aerei: le nuove regole per cancellazioni, rimborsi e indennizzi (fino a 600 euro); Aerei, Assoutenti: stop ai rincari fuori controllo, aumenti solo nei pacchetti e fino all’8%; Ue: stop ai rincari retroattivi sui biglietti aerei per il carburante, sono illegali; Voli e guerra: l’Ue dice no ai rincari dei biglietti aerei, allarme per possibili carenze di carburante.