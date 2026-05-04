97^ Adunata Nazionale degli Alpini | Genova capitale delle Penne Nere tra memoria e celebrazione

Da genovatoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, Genova ospiterà la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, evento che si tiene in città per la prima volta dopo 25 anni. La manifestazione coinvolgerà diverse zone della città e attirerà numerosi partecipanti e visitatori. La cerimonia si concentrerà sulla memoria storica e sulla celebrazione dell’associazione alpini, con diverse iniziative pubbliche e raduni.

Si avvicina uno degli appuntamenti più attesi del 2026: dopo 25 anni dall'ultima volta, da venerdì 8 a domenica 10 maggio Genova si trasforma nella capitale mondiale delle Penne Nere grazie alla 97^ Adunata Nazionale degli Alpini, un grande evento che coinvolgerà tutta la città comportando.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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