97^ Adunata Nazionale degli Alpini | Genova capitale delle Penne Nere tra memoria e celebrazione

Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, Genova ospiterà la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, evento che si tiene in città per la prima volta dopo 25 anni. La manifestazione coinvolgerà diverse zone della città e attirerà numerosi partecipanti e visitatori. La cerimonia si concentrerà sulla memoria storica e sulla celebrazione dell’associazione alpini, con diverse iniziative pubbliche e raduni.

Si avvicina uno degli appuntamenti più attesi del 2026: dopo 25 anni dall'ultima volta, da venerdì 8 a domenica 10 maggio Genova si trasforma nella capitale mondiale delle Penne Nere grazie alla 97^ Adunata Nazionale degli Alpini, un grande evento che coinvolgerà tutta la città comportando.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate A Genova manifesti choc contro gli Alpini. Il centrodestra in difesa delle penne nere, sinistra mutaClima avvelenato a Genova alla vigilia dell’Adunata nazionale degli Alpini, attesa nel weekend con oltre 400mila presenze. Genova si prepara: 400mila persone per l’Adunata degli Alpini 2026Genova si prepara a ospitare la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini dall’8 al 10 maggio 2026, un evento che vedrà la città ligure accogliere circa 400... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Fanfara degli Alpini saluta Aosta in vista della 97^ Adunata nazionale; Adunata Alpini, i parcheggi e le soluzioni alternative per la sosta dei residenti; Adunata alpini, conto alla rovescia. A Genova attesi 7mila bergamaschi; 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, ecco il piano sanitario straordinario. Tra cerimonie e pellegrinaggi, gli Alpini di Asti si preparano all’adunata di GenovaA pochi giorni dalla 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, in programma a Genova dall’8 al 10 maggio e alla quale prenderà parte anche un folto numero di ... atnews.it La Fanfara degli Alpini saluta Aosta in vista della 97^ Adunata nazionaleDall'8 al 10 maggio la Sezione valdostana dell'ANA si incontrerà a Genova con migliaia di Alpini di tante altre Sezioni in occasione della 97^ Adunata. In vista di questo importante appuntamento, ... aostaoggi.it Telenord. . In occasione dell'Adunata nazionale degli Alpini, il padiglione Jean Nouvel, struttura iconica del waterfront genovese, è stato riconvertito in una gigantesca camerata per accogliere centinaia di alpini arrivati da tutta Italia. L'intervento rientra nel pian - facebook.com facebook 97ª Adunata Nazionale degli #Alpini: l'Ordinanza della Direzione Mobilità Urbana del Comune di #Genova contenente modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta nei diversi Municipi della città nel periodo compreso tra il 4 e il 12 maggio 2026 al x.com