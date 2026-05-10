Adunata Alpini Genova saluta le Penne Nere | in 80mila alla grande sfilata finale tra pioggia cori e applausi

Nonostante la pioggia, circa 80.000 persone hanno partecipato alla sfilata finale della 97ª Adunata nazionale degli Alpini a Genova. Dalle prime ore del mattino, le Penne Nere hanno attraversato le vie del centro cittadino, accompagnate da cori, musica e applausi. La manifestazione ha coinvolto un grande afflusso di partecipanti, che hanno riempito le strade con bandiere e abiti tricolore, creando un’atmosfera vivace e colorata.

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