Adunata Alpini Genova saluta le Penne Nere | in 80mila alla grande sfilata finale tra pioggia cori e applausi

Da genovatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante la pioggia, circa 80.000 persone hanno partecipato alla sfilata finale della 97ª Adunata nazionale degli Alpini a Genova. Dalle prime ore del mattino, le Penne Nere hanno attraversato le vie del centro cittadino, accompagnate da cori, musica e applausi. La manifestazione ha coinvolto un grande afflusso di partecipanti, che hanno riempito le strade con bandiere e abiti tricolore, creando un’atmosfera vivace e colorata.

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La pioggia non ha fermato la grande sfilata conclusiva della 97esima Adunata nazionale degli Alpini. Fin dalle 9 del mattino, circa 80mila Penne Nere hanno attraversato le strade del centro di Genova, trasformando la città in un enorme fiume tricolore fatto di cori, fanfare e applausi.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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