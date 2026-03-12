Enrica Bonaccorti, nota conduttrice televisiva, autrice e paroliera, è deceduta. Ha lavorato per molti anni nel settore dello spettacolo italiano, diventando uno dei volti più riconoscibili della TV. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerosi programmi e progetti che hanno segnato diverse epoche televisive. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel panorama mediatico nazionale.

È morta Enrica Bonaccorti, storica conduttrice televisiva, autrice e paroliera che per decenni ha rappresentato uno dei volti più noti dello spettacolo italiano. Aveva 76 anni e da tempo combatteva contro un tumore al pancreas, una malattia che lei stessa aveva raccontato pubblicamente negli ultimi mesi con grande sincerità e coraggio. Enrica Bonaccorti è morta, dalla diagnosi agli ultimi mesi. La diagnosi era arrivata nell’estate del 2025. Dopo un periodo di silenzio, Bonaccorti aveva deciso di condividere la sua condizione con il pubblico attraverso i social e diverse interviste televisive, spiegando di essersi inizialmente isolata per affrontare la notizia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Enrica Bonaccorti è morta: addio alla conduttrice e autrice televisiva simbolo della TV italiana

Articoli correlati

Addio a Enrica Bonaccorti: la storica conduttrice tv è morta a 76 anniABBONATI A DAYITALIANEWS La scomparsa dopo la battaglia contro il tumore È morta Enrica Bonaccorti, storica conduttrice televisiva, autrice e attrice...

Tutti gli aggiornamenti su Enrica Bonaccorti

Temi più discussi: È morta Enrica Bonaccorti; È morta Enrica Bonaccorti; Addio a Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione italiana: aveva un tumore al pancreas - OMaR; E' morta Enrica Bonaccorti, aveva 76 anni.

Addio a Enrica Bonaccorti, la signora di tv e radio è morta a 76 anni: la sua storiaLa televisione italiana perde un’altra figura iconica: Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni, aveva un tumore al pancreas. Il video di Amica.it ... amica.it

Il ricordo di colleghi e amici: Silvia Toffanin (resterai per sempre nei nostri cuori) e Mara Venier (sarai sempre con me)La conduttrice di Non è la Rai si è spenta a 76 anni. Colleghe e amiche la ricordano con parole toccanti sui social. ilfattoquotidiano.it

Fini agli ultimi giorni, Verdiana, la figlia della mitica Enrica Bonaccorti è stata accanto alla sua mamma… Non possiamo minimamente immaginare quanto forte sia il peso della sua scomparsa. Le sue sembravano avere un rapporto bellissimo ed erano appars - facebook.com facebook

Grande tristezza per la scomparsa di Enrica Bonaccorti Enrica era da sempre amica del #WWF e nel 1990 è stata protagonista nella conduzione dello speciale "Io sto con la Natura" su Canale 5, dedicato alla tutela ambientale mediasetinfinity.mediaset.it/ x.com