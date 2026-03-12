È scomparsa una delle figure più note della televisione italiana, nota per la sua lunga carriera e il ruolo di protagonista nel mondo dello spettacolo e della cultura. La notizia ha suscitato grande cordoglio tra colleghi, amici e pubblico, che ricordano con affetto il suo contributo e la presenza costante in televisione. La sua assenza si fa sentire nel panorama mediatico nazionale.

.. Il mondo dello spettacolo e della cultura italiana si trova oggi ad affrontare un lutto profondo e improvviso. Enrica Bonaccorti si è spenta all’età di 76 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di milioni di telespettatori che l’hanno seguita e amata per oltre mezzo secolo. La notizia della sua scomparsa, giunta nelle ultime ore del 12 marzo 2026, segna la fine di un percorso umano e professionale straordinario, caratterizzato da un coraggio non comune nel raccontare pubblicamente la propria battaglia contro la malattia. Negli ultimi mesi, la conduttrice aveva condiviso con estrema dignità il difficile percorso affrontato dopo la diagnosi di un tumore al pancreas, diventando un simbolo di resilienza e sincerità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Addio a Enrica Bonaccorti, si è spenta la signora della televisione italiana

