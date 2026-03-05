Giacomo Bonaventura si ritira dal calcio è ufficiale

Giacomo Bonaventura ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal calcio. L’ex centrocampista, che ha giocato con Atalanta, Milan e Fiorentina, ha comunicato la decisione tramite un messaggio pubblicato sui social. La notizia è stata confermata da fonti vicine al giocatore, segnando la fine della sua carriera professionistica.

Giacomo Bonaventura si ritira dal calcio, ora è ufficiale. L’ex centrocampista di Atalanta, Milan e Fiorentina ha deciso di dire basta al campo e lo ha fatto attraverso alcune parole sui social. Annuncio di Bonaventura, carriera finita (Ansa Foto) – calciomercato.it Termina la carriera del centrocampista che, attraverso i propri canali ha annunciato di “non sentire più il fuoco dentro”. Un calciatore molto apprezzato da tutte le squadre con le quali ha giocato, dall’Atalanta alla Fiorentina, passando per il Milan, la squadra alla quale ha affermato di sentirsi maggiormente legato e con la quale vorrebbe essere ricordato. “Sicuramente la squadra in cui ho giocato di più è stata il Milan: ci sono rimasto sei anni – le parole riportate da Gianlucadimarzio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

