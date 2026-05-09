Lutto nel mondo della cultura | addio a Enzo Mauriello
Nel mondo della cultura si registra una perdita significativa con la scomparsa di Enzo Mauriello, avvenuta all’età di 73 anni. Dopo una lunga battaglia contro una grave malattia, l’uomo non è più tra noi. La notizia è stata comunicata senza dettagli aggiuntivi sulla sua vita o sulla causa del decesso. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra coloro che lo conoscevano e apprezzavano il suo lavoro.
Lutto nel mondo della cultura. All'età di 73 anni, portato via da un brutto male contro il quale combatteva da tempo, è venuto a mancare Enzo Mauriello. L'annuncio sui social attraverso la pagina di Arci Movie Napoli. "Ci sono storie che meritano di essere raccontate in eterno per il loro.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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