Lutto nel mondo della cultura | addio a Enzo Mauriello

Nel mondo della cultura si registra una perdita significativa con la scomparsa di Enzo Mauriello, avvenuta all’età di 73 anni. Dopo una lunga battaglia contro una grave malattia, l’uomo non è più tra noi. La notizia è stata comunicata senza dettagli aggiuntivi sulla sua vita o sulla causa del decesso. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra coloro che lo conoscevano e apprezzavano il suo lavoro.

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