Lutto nel mondo della cultura | addio a Enzo Mauriello

Da napolitoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mondo della cultura si registra una perdita significativa con la scomparsa di Enzo Mauriello, avvenuta all’età di 73 anni. Dopo una lunga battaglia contro una grave malattia, l’uomo non è più tra noi. La notizia è stata comunicata senza dettagli aggiuntivi sulla sua vita o sulla causa del decesso. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra coloro che lo conoscevano e apprezzavano il suo lavoro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lutto nel mondo della cultura. All'età di 73 anni, portato via da un brutto male contro il quale combatteva da tempo, è venuto a mancare Enzo Mauriello. L'annuncio sui social attraverso la pagina di Arci Movie Napoli. "Ci sono storie che meritano di essere raccontate in eterno per il loro.🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Leggi anche: Lutto nel mondo della cultura: addio a Bianca Granata

Addio al critico Romano Luperini. Lutto nel mondo della culturaSi è spento all’età di 85 anni Romano Luperini, tra i più autorevoli studiosi della letteratura italiana del secondo Novecento e dell’età...

Cerca altre news e video sullo stesso tema.