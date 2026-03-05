Morte di Marcello Venanti | sarà analizzato il Garmin sulla bici

Il dispositivo Garmin montato sulla bicicletta di Marcello Venanti, il ciclista di 48 anni morto martedì 3 marzo 2026 in un incidente sulla strada provinciale 33 a Recco, sarà sottoposto ad analisi. Venanti si è schiantato frontalmente contro un camion in via Ponte di Vexina. La Polizia sta esaminando i dati registrati dal GPS per ricostruire la dinamica dell’impatto.

La pm dispone autopsia e perizia sul dispositivo Garmin di Marcello Venanti, 48 anni. Sequestrati bici, mezzo pesante e casco La pm Valentina Grosso ha aperto un fascicolo sull'incidente, disponendo l'autopsia sul corpo dell'uomo e la perizia sul Gps per tracciare percorso e velocità della bici prima dell'impatto con il camion. Sia il mezzo pesante che la bicicletta sono stati sequestrati, così come il casco che Venanti indossava. Il conducente, come da prassi, è indagato, ma si tratta di un atto dovuto per consentirgli di nominare un avvocato e partecipare alle operazioni peritali. "Che dispiacere Marce, sempre scherzoso e col sorriso in faccia" scrive un amico su Facebook. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Cordoglio per Marcello Venanti, ciclista morto nello scontro con un camion a ReccoL'uomo aveva 48 anni e faceva parte della comunità di Genovaciclabile, che commenta con amarezza: "Per quanto questa società considererà normale,...

Esprimo il mio più profondo cordoglio per la morte dell’amico Marcello. In queste ore di grande dolore, mi stringo con sincera partecipazione alla famiglia e a quanti stanno vivendo questo triste momento di smarrimento e sofferenza. Desidero rivolgere un pen - facebook.com facebook