È morto Marcello Massini maestro di ciclismo e di vita
È deceduto Marcello Massini, nato nel 1942, noto come maestro di ciclismo e figura di riferimento nel settore per molti anni. Ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo, contribuendo allo sviluppo di numerosi atleti e lasciando un segno importante nel mondo del ciclismo locale. La sua carriera si è contraddistinta per una serie di successi e per il suo impegno nel promuovere il ciclismo tra le nuove generazioni.
Santa Maria a Monte, 9 maggio 2026 – È morto Marcello Massini, classe 1942, maestro di ciclismo nel ruolo per tanti anni di direttore sportivo e maestro di vita con una carriera ciclistica splendida, brillante e ricca di successi. La vittoria più prestigiosa quella al Giro d’Italia del 1995 con Giuseppe Di Grande, delle squadre che ha diretto, ne ricordiamo due, la Magniflex e il G.S. Grassi, i giovani ai quali ha insegnato il ciclismo, lo stile, il comportamento da tenere, citiamo Bartoli, Bettini, Bennati, Balducci, Bettiol, il compianto Biagini, Guidi, Nocentini, Lelli, Selvaggi, Tafi e quanti altri ancora. Il ciclismo perde con Marcello Massini quello che è stato per una vita, un grande maestro di insegnamento non solo per gli atleti, ma anche per i direttori sportivi per tutti coloro che sono nel ciclismo.🔗 Leggi su Lanazione.it
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