Cosa succede ora che l'Iran ha chiuso lo Stretto di Hormuz e quali sono i rischi per l'economia mondiale

L'Iran ha deciso di chiudere lo Stretto di Hormuz, bloccando il passaggio di petroliere e navi commerciali. Questa mossa arriva in un momento di tensioni crescenti nella regione e genera conseguenze immediate per il traffico marittimo. Le navi provenienti dai paesi esportatori di petrolio si trovano ora a dover ridisegnare le rotte, mentre i mercati globali osservano con attenzione gli sviluppi.

Dopo l'escalation del conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha bloccato lo Stretto di Hormuz impedendo a petroliere e navi commerciali di attraversarlo. Se prolungato, il blocco di uno principali snodi per il commercio, attraverso cui passa circa il 20% del petrolio mondiale, rischia di avere un impatto molto pesante sui mercati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La Cina è già in campo e fornisce supporto tecnologico all’Iran. Il rischio di uno scontro diretto con gli Usa. Lo stretto di Hormuz e le conseguenze globali. Possibile escalation regionale incontrollata. Lo stato (pessimo) di salute del regime: come può diventare facebook