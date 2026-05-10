Rimini piange la scomparsa di Pier Paolo Gambuti, ex segretario e consigliere comunale di Rifondazione comunista, deceduto all’ospedale di Santarcangelo dove era ricoverato da tempo. Gambuti si è spento a causa di una malattia neurodegenerativa. La sua vita è stata dedicata all’impegno sociale, alla politica e allo sport, in particolare al rugby, che ha praticato e usato come strumento di aiuto per i detenuti.

L’impegno sociale. La passione per la politica. E l’amore, sconfinato, per lo sport. Rimini piange la scomparsa di Pier Paolo Gambuti, l’ex segretario e consigliere comunale di Rifondazione comunista spentosi ieri all’ospedale di Santarcangelo dov’era ricoverato da tempo. Nato il 3 novembre del 1965, Gambuti lottava da anni contro la Sla. Una malattia incurabile, che non gli aveva tolto il sorriso e la forza di trasmettere il suo coraggio agli altri. Psicologo, sposato con Paola e padre di Francesco e Caterina, Gambuti era stato per lungo tempo segretario provinciale di Rifondazione comunista e consigliere comunale (dal 2001 fino al 2026)....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Gambuti, vittima della Sla. Una vita per gli altri e per lo sport: "Ha aiutato tanti detenuti col rugby"

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