Erika Morri | Il rugby è una palestra per la vita Dal campo alla società lo sport come empowerment

Può lo sport cambiare davvero la vita di una persona? Per Erika Morri la risposta è sì, e non come slogan motivazionale: come esperienza concreta, quotidiana, misurabile. Ex Azzurra di rugby, formatrice e promotrice di progetti internazionali dedicati allo sport femminile, Morri racconta nel suo libro “Empowerment per la vita: la meta del rugby femminile” un percorso che va ben oltre il risultato agonistico. Il rugby, nella sua visione, è un laboratorio di relazioni, gestione emotiva, coraggio e cittadinanza: un luogo dove il corpo pensa, la squadra sostiene e la fiducia crea competenze che restano. Il volume nasce dall’incontro tra ricerca e pratica: da una parte lo studio e l’osservazione, dall’altra il “fango dei campi”, la realtà delle periferie e delle storie personali. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

