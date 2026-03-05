Erika Morri | Il rugby è una palestra per la vita Dal campo alla società lo sport come empowerment
Erika Morri afferma che il rugby rappresenta una vera palestra per la vita, sottolineando come lo sport possa avere un impatto reale sulla società e sullo sviluppo personale. Secondo lei, l’esperienza legata al rugby va oltre il campo, diventando un esempio di empowerment quotidiano. La sua opinione si basa su un percorso di vita e sulle dinamiche che il rugby può favorire.
Può lo sport cambiare davvero la vita di una persona? Per Erika Morri la risposta è sì, e non come slogan motivazionale: come esperienza concreta, quotidiana, misurabile. Ex Azzurra di rugby, formatrice e promotrice di progetti internazionali dedicati allo sport femminile, Morri racconta nel suo libro “Empowerment per la vita: la meta del rugby femminile” un percorso che va ben oltre il risultato agonistico. Il rugby, nella sua visione, è un laboratorio di relazioni, gestione emotiva, coraggio e cittadinanza: un luogo dove il corpo pensa, la squadra sostiene e la fiducia crea competenze che restano. Il volume nasce dall’incontro tra ricerca e pratica: da una parte lo studio e l’osservazione, dall’altra il “fango dei campi”, la realtà delle periferie e delle storie personali. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com
