È scomparso a Brescia, all’età di 69 anni, Evaristo Beccalossi, noto centrocampista e figura di spicco dell’Inter. La sua carriera sportiva si è sviluppata principalmente nel club milanese, dove è diventato una delle icone più riconoscibili. La notizia della sua morte è stata resa nota nelle ultime ore.

È morto, all’età di 69 anni a Brescia, Evaristo Beccalossi: storico centrocampista dell’Inter è stato una delle bandiere della squadra milanese. L’ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in clinica Poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. Correre è un’esperienza a sé. E la lezione etiope ha molto da insegnare “Stupide”, “teste di ca**o”: l’allenatrice di ginnastica Livia Ghetti sospesa per 2 anni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morto Evaristo Beccalossi: il centrocampista, storica bandiera dell’Inter, aveva 69 anni

Evaristo Beccalossi è morto: l'ex calciatore storica bandiera dell'Inter aveva 69 anni

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