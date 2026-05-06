Addio a Evaristo Beccalossi l’icona dell’Inter aveva 69 anni

Evaristo Beccalossi, ex calciatore noto per aver vestito le maglie di Inter e Brescia, è deceduto all’età di 69 anni. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal club nerazzurro, confermando la sua morte. Beccalossi è ricordato per la sua carriera nel calcio professionistico e per aver avuto un ruolo significativo nelle squadre in cui ha giocato. La scomparsa ha suscitato reazioni tra i tifosi e le persone che lo avevano conosciuto.

È morto all’età di 69 anni Evaristo Beccalossi, ex giocatore dell’Inter e del Brescia. Lo conferma il club nerazzurro. Nel gennaio 2025 lo aveva colto un malore che lo aveva portato a un lungo periodo di coma. Centrocampista offensiva di grande talento, ha vinto lo scudetto con l’Inter nel 1980. Delitto di Garlasco, Marco Poggi atteso in Procura. Sempio non risponderà al pm New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Addio a Evaristo Beccalossi, l’icona dell’Inter aveva 69 anni Notizie correlate Morto Evaristo Beccalossi. La bandiera dell'Inter aveva 69 anniÈ morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. Morto Evaristo Beccalossi: il centrocampista, storica bandiera dell’Inter, aveva 69 anniÈ morto, all’età di 69 anni a Brescia, Evaristo Beccalossi: storico centrocampista dell’Inter è stato una delle bandiere della squadra milanese. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Evaristo Beccalossi è morto, addio alla storica bandiera dell’Inter; Addio a Evaristo Beccalossi: è morto a 69 anni l'ex attaccante dell'Inter, idolo dei tifosi; Il calcio e l'Inter dicono addio a Evaristo Beccalossi, leggenda nerazzurra; È morto Evaristo Beccalossi, addio alla bandiera dell’Inter: aveva quasi 70 anni. Addio a Evaristo Beccalossi: Inter e calcio italiano in luttoL’Inter e il calcio italiano piangono la scomparsa di Evaristo Beccalossi, storica bandiera della squadra nerazzurra. L’ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare nel Biscione esordì e ... sportal.it Addio a Evaristo Beccalossi, deceduto nella notteEvaristo Beccalossi, ex calciatore dell'Inter, è morto a Brescia all'età di 70 anni dopo un lungo periodo di malattia. lavocedivenezia.it Ci ha lasciati Evaristo Beccalossi Un grande calciatore, ma soprattutto una persona perbene, sempre disponibile e sorridente. Seguiva questa pagina ed era un grande nostalgico del calcio degli anni '80. Quando ero bambino lo vidi giocare al vecchio stadi - facebook.com facebook Morto Evaristo Beccalossi. La bandiera dell'Inter aveva 69 anni x.com