Pacchi Amazon al buio venduti a peso in centro scoppia la polemica

Nel cuore del centro storico, un negozio espone uno striscione pubblicitario per la vendita di pacchi Amazon mai aperti, venduti a peso. La proposta ha suscitato reazioni e discussioni tra passanti e commercianti, sollevando dubbi sulla legalità e sulla trasparenza di questa pratica commerciale. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi si chiede come possa funzionare una vendita di questo tipo e quale sia la reale provenienza dei pacchi.

Pacchi Amazon mai aperti, venduti a peso e pubblicizzati con uno striscione all’ingresso di un negozio nel cuore del centro storico. È la nuova attività finita nel mirino di Fratelli d’Italia, che solleva dubbi sulla legittimità dell’iniziativa, soprattutto considerando la collocazione in area.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tutti pazzi per i pacchi Amazon. Sigillati e venduti a peso fanno il pieno al Centro fiere Pacchi Amazon a peso: 2,49 euro l’etto e la caccia al tesoroIl Centro Fiere di Villa Potenza si è trasformato in un punto di raccolta unico per migliaia di pacchi non consegnati dal colosso dell’e-commerce,... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Riuso e consumo responsabile: la sfida delle mystery box alle Maioliche di Faenza; Il ’salvataggio’ dell’Imolese Tarantino parla da presidente | La compro poi ci divertiremo. Pacchi Amazon al buio venduti a peso in centro, scoppia la polemicaI consiglieri di Fratelli d’Italia: Dubbi sulla legittimità, il cliente compra senza sapere cosa c’è dentro. Chieste verifiche al Comune ... firenzetoday.it Pacchi Amazon acquistati… al buio: a ChorusLife shopping segreto a 30 euro al chiloBergamo. Mai fatto shopping… al buio? A ChorusLife si può: per tre giorni, da giovedì 30 ottobre a sabato 1° novembre, lo smart district ospita AMADiscount, un’esperienza di shopping all’insegna ... bergamonews.it Siamo agli sgoccioli: i pacchi Amazon della Blind Box stanno sparendo e noi stiamo per chiudere i battenti. È l’ultima occasione per sfidare la sorte e portarsi a casa il bottino! ULTIME ORE Ci trovate in zona centrale Correte prima che finisca tutto! # - facebook.com facebook