Arezzo, 6 maggio 2026 – Aumentare la conoscenza e il rispetto delle regole di educazione stradale e avvicinare tutti al mondo dello sport automobilistico. E’ questo lo scopo dell'evento inclusivo "Un giorno per Noi ", rivolto ai ragazzi disabili e presentato ieri mattina in Fraternita. Domenica 10 maggio dalle 9,30 alle 12,30 l'appuntamento sarà nel piazzale dello stadio di Arezzo con l'Aci per una giornata che avrà lo scopo di donare emozioni ai ragazzi con disabilità. “Un Giorno per Noi" è un evento inclusivo organizzato dall’Automobile Club Arezzo, che offre a giovani con disabilità l'emozione di salire a bordo di vere auto da rally e da corsa nel piazzale dello stadio comunale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aci, torna "Un giorno per Noi", rivolto ai ragazzi disabili

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