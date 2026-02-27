Imola vola oltre la F1 | tra WEC Tricolori Aci Civ è pronto un 2026 di grandi motori

Imola si prepara a una stagione ricca di eventi motoristici, con il WEC, i Campionati Italiani Velocità e i Tricolori Aci. La presentazione della stagione ha svelato il calendario, che prevede anche gare di motociclismo e manifestazioni dedicate ai marchi di auto come Lamborghini. L’autodromo si conferma come un punto di riferimento per le competizioni di livello internazionale e nazionale.

Il GP di Formula 1 non c'è più, ma l'Autodromo di Imola non ha certo chiuso i battenti, anzi. Tra i momenti di maggiore rilievo spicca in questo 2026 il terzo anno del FIA World Endurance Championship con la 6 Hours of Imola, secondo appuntamento del campionato, che porterà in pista le Hypercar e le LMGT3 dei principali costruttori internazionali. Un evento che negli ultimi anni ha rafforzato il posizionamento del circuito nel calendario endurance, attirando team, piloti e pubblico da tutta Europa e contribuendo alla promozione internazionale del territorio. Accanto al WEC, il 2026 vedrà protagonista anche l'endurance europea con una tappa della European Le Mans Series, ulteriore conferma della vocazione internazionale dell'impianto.