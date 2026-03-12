Nuovo direttivo SOS 372 | Renzi guida la battaglia per

Il Comitato S.O.S. 372 Benevento–Caianello ha annunciato il rinnovo del suo direttivo durante l’assemblea del 10 marzo 2026, con la nomina di Maria Pasqualina Renzi come nuova presidente. La scelta è stata comunicata ufficialmente durante l'incontro, che ha visto anche l’elezione di altri membri del nuovo staff dirigente. La presidente si insedia con l’obiettivo di guidare le attività del comitato nei prossimi mesi.

Il Comitato S.O.S. 372 Benevento–Caianello ha rinnovato il proprio assetto dirigenziale, eleggendo Maria Pasqualina Renzi alla presidenza durante l’assemblea del 10 marzo 2026. La nuova leadership, composta interamente da avvocati, si impegna a monitorare la viabilità della strada statale Telesina e a sollecitare interventi urgenti per la sicurezza dei cittadini che percorrono quotidianamente questo tratto fondamentale del territorio sannita. Un cambio di passo dopo un decennio di attività. Dopo dieci anni dalla sua fondazione, l’associazione ha deciso di procedere al rinnovo delle cariche interne, segnando una tappa importante nella storia dell’ente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

