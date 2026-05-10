Acf l' ultima al Bruno Nespoli finisce con una sconfitta

Nella partita giocata al Bruno Nespoli, l'ultima del campionato, l'Acf ha subito una sconfitta con il risultato di 3-0 contro il Trastevere. La gara si è conclusa con il trionfo della squadra avversaria, che ha segnato tre reti e mantenuto la porta inviolata. La formazione locale non è riuscita a trovare il modo di rispondere agli attacchi degli avversari durante l'intero incontro.

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