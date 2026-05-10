Acf l' ultima al Bruno Nespoli finisce con una sconfitta

Da lanazione.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita giocata al Bruno Nespoli, l'ultima del campionato, l'Acf ha subito una sconfitta con il risultato di 3-0 contro il Trastevere. La gara si è conclusa con il trionfo della squadra avversaria, che ha segnato tre reti e mantenuto la porta inviolata. La formazione locale non è riuscita a trovare il modo di rispondere agli attacchi degli avversari durante l'intero incontro.

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Arezzo, 10 maggio 2026 – Acf, l'ultima al Bruno Nespoli finisce con una sconfitta. Il Trastevere vince 3-0. Ultima gara casalinga per le citte amaranto. La squadra di Benedetti vuole chiudere davanti al proprio pubblico con una vittoria contro il Trastevere, squadra già retrocessa matematicamente. ACF AREZZO – TRASTEVERE ACF Arezzo: Verano, Davico, D’Elia (Hervieux 69’), Corazzi, Mariani (Vlassopoulou 53’), Termentini (Lazzari 53’), Nasoni E., Fracas (Tamburini 53’), Blasoni, Fortunati, Razzolini (Balducci 83’) A disposizione: Di Nallo, Ghio, Vlassopoulou, Tamburini, Lazzari, Balducci, Hervieux, Torres, Nasoni S. All. Andrea Benedetti Trastevere: Zaghini G.🔗 Leggi su Lanazione.it

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