L’Olimpia Milano ha concluso la sua partecipazione all’Eurolega 2025-2026 con una sconfitta sul campo dell’Olympiacos, al Peace and Friendship Stadium. La partita si è conclusa con il punteggio di 85-76 in favore della squadra greca. L’incontro ha visto i milanesi affrontare una gara difficile contro gli avversari in casa, senza riuscire a ottenere il risultato desiderato.

Si chiude con una sconfitta l’Eurolega 2025-2026 dell’Olimpia Milano. L’EA7 Emporio Armani di Peppe Poeta perde per 85-76 contro l’Olympiacos al Peace and Friendship Stadium. I biancorossi di Georgios Bartzokas si assicurano così la prima posizione in regular season, fatto che, oltre a valere il fattore campo nella serie di quarti di finale (ancora da definire a causa dei play-in), ha il sapore di un messaggio a tutte le avversarie. Sasha Vezenkov domina con 20 punti al pari di Nikola Milutinov con 13 e 14 rimbalzi, per Milano 24 di Shavon Shields. La partita è comunque disputata in maniera dignitosa dall’EA7, che pur subendo la furia dell’accoppiata Vezenkov-Dorsey (11-2 e poi 15-5) ha in Shields l’uomo che fa di tutto per tenere la partita aperta.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: l’Eurolega dell’Olimpia Milano finisce con una sconfitta al Pireo contro l’Olympiacos

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