Sconfitta casalinga per l' Acf Arezzo Il Brescia ribalta la partita al Bruno Nespoli

L'Acf Arezzo ha perso in casa contro il Brescia nella ventunesima giornata di serie B. Dopo aver aperto le segnature con un gol di Lazzari, la squadra di casa ha subito la rimonta degli avversari, che hanno segnato due volte portandosi a casa la vittoria per 2-1. Con questa sconfitta, l'Arezzo ha subito la seconda battuta d’arresto consecutiva e si trova a 25 punti in classifica.

L'Acf Arezzo incappa nella seconda sconfitta consecutiva. Nella 21esima giornata del campionato di serie B non basta la rete di Lazzari in apertura: al Bruno Nespoli le amaranto subiscono la rimonta del Brescia che vince 2-1 e sale a 32 punti in classifica, mentre la squadra di mister Benedetti restano a quota 25 punti, valevole la 9ª posizione. 1' - L’Arezzo parte subito forte. Tamburini manda in corsa Vlassopoulou che si invola verso la porta. La centrocampista tenta la conclusione dalla distanza che sale di poco oltre la traversa. 3' GOL AREZZO. Da un calcio di punizione la palla arriva in mezzo all’area. Razzolini colpisce di testa ma la palla non entra e rimane lì. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Sconfitta casalinga per l'Acf Arezzo. Il Brescia ribalta la partita al Bruno Nespoli Articoli correlati ACF Arezzo, Razzolini replica a Marenco: al “Bruno Nespoli” termina 1-1Consiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana. ACF Arezzo, il gol di Tuteri non basta: al Bruno Nespoli passa il CesenaArezzo, nasce ‘Alternativa Comune’: lista pronta, candidato… poi si vedrà Arezzo, il centrodestra gioca al tira e molla: Tanti o Merelli? A Roma...