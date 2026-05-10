Nella partita, Acerbi si distingue per la sua solidità, mentre Diouf si mostra in calo nel corso del match. Thuram interviene con alcune buone giocate, anche se commette qualche errore. J. Martinez riceve un 6, svolgendo il suo ruolo con attenzione, anche se potrebbe migliorare nelle uscite alte. Bisseck ottiene un 6,5, dimostrando sicurezza in campo e precisione nelle azioni difensive.

J. MARTINEZ 6. Quando c’è da mettere i guantoni lo fa. Le uscite alte sono da perfezionare. BISSECK 6,5. Si produce in diverse sgroppate interessanti. ACERBI 6,5. Le caratteristiche delle punte laziali potrebbero risultargli indigeste, ma le disinnesca. BASTONI 6. Oltre un’ora di “allenamento“ verso la Coppa, con buone indicazioni. DIOUF 6,5. Un primo tempo tutto in spinta, cala solo quando viene avanzato in un ruolo non suo. BARELLA 6,5. Metà partita nella quale si erge sopra la media per qualità e dinamismo. MKHITARYAN 7. Non serve strafare e lui nelle piccole cose è un professore. Si toglie anche la soddisfazione di segnare. SUCIC 7. Agisce da regista, quando serve avanza e pennella col sinistro a giro.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Acerbi, solidità da ex. Diouf c’è poi cala. Qualità Thuram

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Acerbi in sofferenza. Barella è ispirato. Bollicine con Diouf

Diouf spera nel rilancio, Pio con Thuram? Le probabili formazioni di Lecce-InterNel Lecce Di Francesco ritrova Lameck Banda dopo la squalifica, ma va verso la conferma dell’undici visto nell’ultima giornata.