Diouf spera nel rilancio Pio con Thuram? Le probabili formazioni di Lecce-Inter

Nel Lecce Di Francesco ritrova Lameck Banda dopo la squalifica, ma va verso la conferma dell’undici visto nell’ultima giornata. Nell’ Inter, invece, Cristian Chivu recupera Piotr Zielinski a centrocampo, dove mancheranno invece gli squalificati Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. In attacco out per infortunio Lautaro Martinez: Pio Esposito è in vantaggio su Bonny per affiancare Marcus Thuram.🔗 Leggi su Gazzetta.it

