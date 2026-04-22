Acerbi in sofferenza Barella è ispirato Bollicine con Diouf

Durante la partita, sono stati diversi gli episodi da segnalare. Acerbi ha mostrato segni di sofferenza in campo, mentre Barella si è distinto per la sua ispirazione. Sono presenti anche alcune bollicine con Diouf. Martinez ha ottenuto un voto di 6,5 grazie a un intervento efficace con il braccio e alla presenza nel finale. Akanji ha concluso con un punteggio analogo, 6,5.

MARTINEZ 6,5. Subito un buon intervento col braccio, ci mette una pezza anche nel finale. AKANJI 6,5. Unico esente da responsabilità in un reparto difensivo che barcolla a lungo. ACERBI 4,5. Una gara in eterna sofferenza. L’arbitro lo grazia su Douvikas in avvio, sul raddoppio è incerto, quasi regala il tris a Diao. AUGUSTO 6. L’Inter fa una fatica dannata sulla sua fascia nel primo tempo, cresce alla distanza. LUIS HENRIQUE 6,5. In difesa è ben registrato, palla al piede è come di consueto un mero appoggio. Più vivace a sinistra nella ripresa. BARELLA 7. Per distacco il più ispirato e continuo a centrocampo, tiene in piedi l’Inter per più di un’ora.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Acerbi in sofferenza. Barella è ispirato. Bollicine con Diouf Notizie correlate Leggi anche: Inter Torino probabili formazioni: dubbio Acerbi o De Vrij per Chivu, Diouf dal 1? Leggi anche: Inter Bodo Glimt: Barella, Acerbi e Thuram sul banco degli imputati. L’analisi dei flop che hanno condannato i nerazzurri Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Como-Inter, pagelle: Thuram Lautareggia! Barella leader. DD=Denzel Dumfries ma anche…; Acerbi in sofferenza. Barella è ispirato. Bollicine con Diouf. Acerbi in sofferenza. Barella è ispirato. Bollicine con DioufMARTINEZ 6,5. Subito un buon intervento col braccio, ci mette una pezza anche nel finale. AKANJI 6,5. Unico esente da ... sport.quotidiano.net Allegri show in Inter-Milan: Barella fa l'attore. Fischia li mort.... Acerbi a Leao: Ti stacco il ditoIl Milan vince il derby e Allegri ritrova tre punti importantissimi per morale e classifica. Il tecnico rossonero fa il suo solito show a bordocampo e le telecamere di Dazn nel consueto Bordocam ... tuttosport.com Inter-Como, le pagelle: Calhanoglu, classe da 8,5. Acerbi in imbarazzo contro Douvikas, 5. Siete d’accordo con i nostri voti CALHANOGLU 8,5 - Sembra impantanarsi nelle risaie allagate da Fabregas. Riemerge con la classe e il cuore, con il destro e - facebook.com facebook Voti #InterComo Butez 6; Ramon 6.5 D.Carlos 5 Kempf 7; VdBrempt 6.5 Da Cunha 7.5 M.Perrone 7 A.Valle 6.5; Nico Paz 7 Baturina 7.5; Douvikas 7 Subs Diao 6 Caqueret 5 Smolcic 5.5 J.Rodriguez 5.5 Arb. Sozza 3: manca rosso 2 volte ad Acerbi e rigore Co x.com