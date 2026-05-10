Accusato di violenza sessuale dopo la serata nel locale | arriva l' assoluzione

Da brindisireport.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo accusato di aver commesso violenza sessuale durante una serata in un locale è stato assolto perché il fatto non sussiste. L'imputato era stato coinvolto in un procedimento legale in relazione a un episodio avvenuto con una giovane donna di 24 anni durante il periodo della pandemia. La decisione di assoluzione è stata presa in assenza di prove che dimostrassero la responsabilità dell'uomo.

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BRINDISI - Assolto perché il fatto non sussiste dall’accusa di violenza sessuale nei confronti di una 24enne conosciuta durante il periodo della pandemia. Si è concluso così, venerdì 8 maggio, il processo celebrato dinanzi al tribunale di Brindisi a carico di un 33enne residente in Campania.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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