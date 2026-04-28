L' amante accusato di violenza sessuale nel frattempo viene arrestato e condannato per spaccio

Da riminitoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 39 anni, di origini albanesi, è stato coinvolto in un procedimento giudiziario per presunta violenza sessuale da parte di una sua partner. Nel corso delle indagini, è stato anche arrestato e condannato per detenzione e spaccio di droga, trovandolo in possesso di 300 grammi di cocaina. La vicenda si intreccia tra accuse di natura sessuale e questioni legate alla criminalità di droga.

Un'intricata relazione tra amanti è costata la denuncia e il processo per violenza sessuale a un albanese 39enne che, nel frattempo, è stato arrestato e condannato per spaccio di stupefacenti in quanto trovato in possesso di 300 grammi di cocaina. La vicenda del presunto stupro risale al 2022.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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