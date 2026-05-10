Accoltellato in centro a Corsico in via Cavour grave un 40enne | aggredito per un commento su una donna

Un uomo di 40 anni è stato ferito con un coltello in via Cavour, nel centro di Corsico, e si trova in condizioni gravi. Secondo quanto riferito, l’aggressione sarebbe avvenuta dopo un commento su una donna. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare il responsabile. Nessun dettaglio è stato ancora comunicato sulle eventuali motivazioni o sui precedenti coinvolgimenti.

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