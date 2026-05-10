Accoltellato davanti al garage a Palo del Colle la famiglia del 77enne | Nessuna lite aggressione premeditata

Nella mattinata dell’8 maggio a Palo del Colle, un uomo di 77 anni è stato accoltellato davanti a un garage. La famiglia della vittima ha dichiarato che non ci sono stati litigi, e che si è trattato di un’aggressione premeditata. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 30 anni, con l’accusa di tentato omicidio. La vicenda si sta sviluppando con ulteriori indagini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui