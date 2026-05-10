Accoltellato davanti al garage a Palo del Colle la famiglia del 77enne | Nessuna lite aggressione premeditata

Da baritoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata dell’8 maggio a Palo del Colle, un uomo di 77 anni è stato accoltellato davanti a un garage. La famiglia della vittima ha dichiarato che non ci sono stati litigi, e che si è trattato di un’aggressione premeditata. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 30 anni, con l’accusa di tentato omicidio. La vicenda si sta sviluppando con ulteriori indagini.

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Emergono nuovi dettagli sull’accoltellamento avvenuto a Palo del Colle nella mattinata dell’8 maggio, per il quale i carabinieri hanno arrestato un 30enne con l’accusa di tentato omicidio.Secondo quanto riferito all’Ansa dalla figlia del 77enne rimasto gravemente ferito, l’aggressione sarebbe.🔗 Leggi su Baritoday.it

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