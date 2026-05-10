Accoltellato davanti al garage a Palo del Colle la famiglia del 77enne | Nessuna lite aggressione premeditata
Nella mattinata dell’8 maggio a Palo del Colle, un uomo di 77 anni è stato accoltellato davanti a un garage. La famiglia della vittima ha dichiarato che non ci sono stati litigi, e che si è trattato di un’aggressione premeditata. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 30 anni, con l’accusa di tentato omicidio. La vicenda si sta sviluppando con ulteriori indagini.
Emergono nuovi dettagli sull’accoltellamento avvenuto a Palo del Colle nella mattinata dell’8 maggio, per il quale i carabinieri hanno arrestato un 30enne con l’accusa di tentato omicidio.Secondo quanto riferito all’Ansa dalla figlia del 77enne rimasto gravemente ferito, l’aggressione sarebbe.🔗 Leggi su Baritoday.it
Notizie correlate
Lite tra vicini finisce nel sangue a Palo del Colle: 77enne in ospedale, è graveUn uomo è stato arrestato dai carabinieri a Palo del Colle con l’accusa di tentato omicidio dopo il ferimento di un 77enne, colpito con un’arma da...
Palo del Colle, ferito un 77enne: arrestato l’indagato per tentato omicidio? Domande chiave Cosa ha scatenato l'improvvisa violenza tra i due vicini? Come ha fatto l'aggressore a colpire l'anziano nelle strade del borgo? Chi...