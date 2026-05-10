Accoltellamento tra minorenni nel centro di Napoli | grave un 14enne fermato 15enne

Un episodio di violenza si è verificato nel centro di Napoli, dove due minorenni si sono affrontati in una lite in piazza Municipio. Durante l'alterco, uno dei due ha estratto un coltello e ha colpito l’altro, un ragazzo di 14 anni. Il 15enne coinvolto è stato fermato dalle forze dell’ordine. Il minorenne ferito è stato trasportato in ospedale, dove si trova in condizioni gravi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS Violenta lite in piazza Municipio. Tragedia sfiorata nel cuore di Napoli, dove una lite tra giovanissimi è degenerata in un grave episodio di violenza. Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato nella serata di ieri, sabato, 9 maggio, in piazza Municipio, riportando ferite molto serie all’addome. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato colpito con almeno tre fendenti, che hanno interessato anche alcuni organi interni. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto si trovava già una pattuglia della Polizia Municipale, che è intervenuta tempestivamente riuscendo a fermare il presunto aggressore, un ragazzo di 15 anni.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Accoltellamento tra minorenni nel centro di Napoli: grave un 14enne, fermato 15enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lite tra ragazzini in centro a Napoli, accoltellato 14enne: 15enne fermato per tentato omicidio(Adnkronos) – Lite tra ragazzini in pieno centro a Napoli con un 14enne accoltellato in piazza Municipio. Napoli, 14enne accoltellato in piazza Municipio: è grave, fermato 15enneTempo di lettura: < 1 minutoAncora un grave episodio di violenza questa sera a Napoli.