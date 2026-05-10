Accoltellamento in piazza Municipio | fermato un 15enne

Un episodio di violenza si è verificato oggi in piazza Municipio, dove un ragazzo di 15 anni ha ferito con un coltello un coetaneo di 14 anni. La polizia ha fermato il minorenne coinvolto nell'aggressione poco dopo l'accaduto. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dell'episodio o sulle condizioni del ferito. La scena è stata ricostruita grazie alle testimonianze e alle indagini in corso.

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