Accoltellamento in centro a Corsico | il racconto del testimone e le parole del sindaco

Un episodio di accoltellamento si è verificato nel centro di Corsico. Un testimone ha raccontato di essere uscito di casa per fumare una sigaretta e di essersi allontanato dai presenti, quando ha assistito all’aggressione improvvisa di un uomo contro un’altra persona. Il sindaco ha commentato l’accaduto senza fornire dettagli specifici, limitandosi a esprimere preoccupazione. La polizia sta indagando sulla vicenda.

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Corsico, 10 maggio 2026 - “Mi ero alzato per fumare una sigaretta e mi ero allontanato dai presenti per non dare fastidio, quando ho visto l’uomo accanirsi improvvisamente contro la vittima. Sono corso verso di lui, l’ho fatto sdraiare a terra e, con della carta, ho tamponato le ferite”. Questo il racconto del testimone oculare Vito Petita, volontario con 26 anni di esperienza nella protezione civile. “ È stato colpito con due fendenti, uno all’altezza del fegato e l’altro del torace. Un lavoratore del bar mi ha aiutato a tamponare le ferite, mentre io l’ho tenuto sveglio e cosciente fino all’arrivo dell’ambulanza. In questi casi è fondamentale non perdere conoscenza”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Accoltellamento in centro a Corsico: il racconto del testimone e le parole del sindaco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Accoltellamento in centro a Corsico: 40enne ferito in via CavourCosico (Milano) 10 maggio 2026 - Grave fatto di sangue ieri sera a Corsico, nel pieno centro cittadino. Accoltellamento in centro a Corsico in via Cavour: gravissimo un 40enneCosico (Milano) 10 maggio 2026 - Grave fatto di sangue ieri sera a Corsico, nel pieno centro cittadino. Argomenti più discussi: Ancora sangue in piazza Libertà: accoltellato mentre dorme, ventenne grave a Cattinara; Lite tra ragazzini in centro a Napoli, accoltellato 14enne: 15enne fermato per tentato omicidio; Accoltellamento in piazza. Giovanissimo accusato di tentato omicidio: Mostra lama nel video; Sangue in strada: a due passi da corso Italia ragazzo ferito con cocci di vetro.