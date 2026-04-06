Accoltellamento nel centro storico di Salerno | minore ferito alla schiena

Nella tarda serata di sabato, nel centro storico di Salerno, si è verificato un episodio di violenza durante la movida. Alcuni giovani hanno iniziato una lite che è poi degenerata, portando a un accoltellamento. Un minorenne è stato ferito alla schiena nel corso della colluttazione. La zona è stata teatro di tensioni e scontri tra gruppi di ragazzi, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine.

Ancora un episodio di violenza nella movida, a Salerno città. Nella tarda serata di sabato, in particolare, nel centro storico, alcuni ragazzini hanno iniziato a litigare animatamente. Durante la discussione, uno dei protagonisti della discussione, minorenne, è stato colpito alla schiena con un coltello. Per il malcapitato sono state necessarie le cure ospedaliere. Accertamenti in corso, dunque, per far luce sul grave episodio. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Accoltellamento a Salerno, in via Ostaglio: ferito uno straniero, si indagaDramma sfiorato ieri sera, in via Ostaglio a Salerno: uno straniero è stato colpito da alcuni fendenti di arma bianca. Minorenne accoltellato durante una lite nel centro storico di SalernoTempo di lettura: < 1 minuto A Salerno, la notte scorsa, un 16enne è stato accoltellato alla schiena. Temi più discussi: Accoltellamento in pieno centro: giovane finisce in ospedale, caccia agli aggressori; Accoltellamento nel centro storico di Salerno: minore ferito alla schiena; Ragazzo di 21 anni accoltellato nella notte: la lite scaturita dallo scippo di una collanina in discoteca; Accoltellato alla gamba in città, trovati i due responsabili. Accoltellamento in centro a Cesena: ferito un uomo nella notteCesena, 7 dicembre 2025 - Intorno a mezzanotte e mezza di domenica un uomo è rimasto vittima di quello che pare essere stato un accoltellamento in strada nel centro storico di Cesena, in corso Ubaldo ... ilrestodelcarlino.it Notte di follia a Casalpusterlengo: maxi rissa con lancio di sedie e tavolini, un accoltellamento. Lunga scia di sangue in cittàIn centro storico la violenza è esplosa con un bilancio finale è pesantissimo: tre giovani in ospedale ... msn.com Il video della rissa scoppiata dopo l'accoltellamento facebook A cinque giorni dall’accoltellamento avvenuto a Trescore Balneario, la docente Chiara Mocchi ha lasciato l’ospedale. A impedire il peggio, ha spiegato, non è stato solo il tempestivo intervento dei soccorsi, ma anche il gesto di uno studente: tuttoscuola.com/tr x.com