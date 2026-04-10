Accoltellamento in pieno centro giovane ferito al torace

Nel pomeriggio di oggi, nel centro di Lipari, si è verificato un grave episodio di violenza. Un giovane è stato ferito al torace da un uomo in un luogo pubblico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Grave episodio nel pomeriggio a Lipari, dove un giovane è stato accoltellato da un uomo in pieno giorno. L'episodio si è verificato in vico Tortona, una delle strade del centro storico dell'isola. La vittima dell'aggressione è un ragazzo originario proprio di Lipari che è stato colpito al torace. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Accoltellamento in pieno centro: giovane finisce in ospedale, caccia all'aggressoreAccoltellamento in pieno centro nella notte, con un ragazzo rimasto ferito e portato in ospedale. Accoltellamento al Pionta, giovane ferito a una coscia: indagano i carabinieriEx ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato... Temi più discussi: Genova, ragazzo di 21 anni accoltellato in pieno centro; Accoltellamento in pieno centro: giovane finisce in ospedale, caccia agli aggressori; Giallo a Genova, ragazzo di 21 anni accoltellato in pieno centro: come sta ora; Accoltellamento alla fermata dell'autobus in pieno centro: arrestati due giovani. Lipari, accoltellamento in pieno giorno: giovane in ospedale, fermato il presunto aggressoreUn grave fatto di sangue si è verificato nel primo pomeriggio a Lipari in vico Tortona, una delle stradine del centro storico dell'isola. Un giovane liparese, ... messina.gazzettadelsud.it Ancora un accoltellamento, giovane ferito all'alba nel centro di GenovaFendente in via Ettore Vernazza, nel tratto all'uscita dalle Casaccie. Gli aggressori avevano anche spray al peperoncino ... rainews.it #SanDonà - Lite familiare sfocia in un accoltellamento, grave un 20enne. Individuato il presunto aggressore Grave fatto di sangue nella notte a San Donà, nel quartiere di Mussetta. Stando alle prime sommarie informazioni, si sarebbe trattato di un accoltellam - facebook.com facebook Bullismo alla base dell’accoltellamento di parco Peccei a Torino, le protagoniste hanno tra 12 e 17 anni x.com