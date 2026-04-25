Lite tra tre uomini finisce con un accoltellamento grave 43enne a Bergamo

Sabato sera a Bergamo, in via Bono, si è verificata una lite tra tre uomini di origine nordafricana che si è conclusa con un accoltellamento. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30 e ha portato a un ferito grave, trasportato in ospedale per le cure del caso. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini.

L’EPISODIO. Alle 19.30 di sabato 25 aprile una lite tra tre nordafricani è degenerata in via Bono ed è finita con un ferito grave in ospedale. Sabato 25 aprile un uomo di 43 anni è stato accoltellato all’addome al parco Pertini, in via Bono, a poca distanza dalla stazione a Bergamo. Secondo le prime ricostruzioni della Questura, intervenuta sul posto con una volante, è stato aggredito da altre due persone intorno alle 19.30. La discussione tra i tre uomini, che secondo le prime informazioni disponibili sono tutti nordafricani, sarebbe cominciata con spintoni, pugni e calci e poi rapidamente degenerata. Fino a quando uno dei tre, appunto, è stato colpito con un’arma da taglio.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Lite tra tre uomini finisce con un accoltellamento, grave 43enne a Bergamo Notizie correlate Lite davanti un bar a Montesilvano finisce con un accoltellamentoUna persona è rimasta ferita nella mattinata del 19 aprile a Montesilvano, a seguito di un accoltellamento. Leggi anche: Accoltellamento al parco Pertini di via Bono: grave 43enne Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lite tra tre uomini finisce con un accoltellamento, grave 43enne a Bergamo; Torino, lite al ristorante degenera e tre uomini vengono accoltellati: due arresti per tentato omicidio; Rissa con coltellate in via Pisacane, tre uomini denunciati; Lite nel supermercato di Sondrio, interviene la polizia locale. Lite tra tre uomini finisce con un accoltellamento, grave 43enne a BergamoAlle 19.30 di sabato 25 aprile una lite tra tre nordafricani è degenerata in via Bono ed è finita con un ferito grave in ospedale. ecodibergamo.it Torino, lite al ristorante degenera e tre uomini vengono accoltellati: due arresti per tentato omicidioDue tunisini arrestati per tentato omicidio dopo una lite degenerata in aggressione in un ristorante di Torino. Tre feriti, uno grave. virgilio.it Alle 19.30 di sabato 25 aprile una lite tra tre nordafricani è degenerata in via Bono ed è finita con un ferito grave in ospedale. - facebook.com facebook La violenza rovina la festa della Liberazione Spari contro l’Anpi, lite sulla Brigata ebraica x.com