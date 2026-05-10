Accoltellamento 14enne il prefetto di Napoli aumenta i controlli
Il prefetto di Napoli ha dichiarato di aver disposto un aumento dei controlli nelle aree più frequentate della città dopo il ferimento di un 14enne avvenuto ieri sera in piazza Municipio. La polizia ha riferito di aver intensificato i servizi di vigilanza interforze per garantire maggiore sicurezza nelle zone più trafficate. L’evento ha suscitato reazioni e richieste di maggiori misure di sicurezza da parte delle autorità locali.
Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, esprime "ferma condanna" per il ferimento di un 14enne accoltellato ieri sera in piazza Municipio e fa sapere di aver "disposto una significativa, ulteriore intensificazione dei servizi di vigilanza interforze, che interesserà in particolar modo le aree.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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