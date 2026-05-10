Accoltellamento 14enne il prefetto di Napoli aumenta i controlli

Il prefetto di Napoli ha dichiarato di aver disposto un aumento dei controlli nelle aree più frequentate della città dopo il ferimento di un 14enne avvenuto ieri sera in piazza Municipio. La polizia ha riferito di aver intensificato i servizi di vigilanza interforze per garantire maggiore sicurezza nelle zone più trafficate. L’evento ha suscitato reazioni e richieste di maggiori misure di sicurezza da parte delle autorità locali.

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