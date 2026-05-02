Giovani studentesse ferite nel cuore di Napoli il Prefetto rafforza i controlli nell' area

Da napolitoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore di Napoli, due giovani studentesse sono rimaste ferite nella notte tra giovedì e venerdì da un colpo d’arma da fuoco mentre si trovavano nei Quartieri Spagnoli. In seguito all’incidente, il Prefetto della città ha annunciato un rafforzamento dei controlli nell’area, esprimendo vicinanza e solidarietà alle vittime. La polizia sta indagando sull’accaduto per accertare le cause e individuare eventuali responsabili.

Il Prefetto di Napoli Michele di Bari ha espresso profonda vicinanza e solidarietà alle due giovani studentesse rimaste ferite nella notte tra giovedì e venerdì da un colpo d'arma da fuoco in strada ai Quartieri Spagnoli.  "Si tratta di un episodio gravissimo - si legge in una nota - che colpisce.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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