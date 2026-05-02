Giovani studentesse ferite nel cuore di Napoli il Prefetto rafforza i controlli nell' area

Nel cuore di Napoli, due giovani studentesse sono rimaste ferite nella notte tra giovedì e venerdì da un colpo d’arma da fuoco mentre si trovavano nei Quartieri Spagnoli. In seguito all’incidente, il Prefetto della città ha annunciato un rafforzamento dei controlli nell’area, esprimendo vicinanza e solidarietà alle vittime. La polizia sta indagando sull’accaduto per accertare le cause e individuare eventuali responsabili.

Il Prefetto di Napoli Michele di Bari ha espresso profonda vicinanza e solidarietà alle due giovani studentesse rimaste ferite nella notte tra giovedì e venerdì da un colpo d'arma da fuoco in strada ai Quartieri Spagnoli. "Si tratta di un episodio gravissimo - si legge in una nota - che colpisce.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Crollo nel cuore di Napoli, sgomberati stabili limitrofi: Manfredi chiede tavolo urgente al PrefettoDurante la notte si è verificato il crollo parziale di un edificio abbandonato di quattro piani situato al civico 91 di piazza de Nicola, nel cuore... Leggi anche: Aeroporto di Napoli, Fattorie Garofalo rafforza la partnership: rinnovati punti vendita e riqualificata area esterna Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, due ragazze ferite alle gambe da proiettile durante una sparatoria: indagano i carabinieri; Civita Castellana oltre 400 studenti in piazza per la gornata della educazione e sicurezza stradale.; Cadono calcinacci durante la lezione, ferite tre studentesse e un professore al Maria Adelaide; Un giovane studente di cinema e un passato traumatico da affrontare in Le cicatrici del cuore, un potente romanzo sull'accettazione di sé dall'autrice bestseller Catherine Ryan Hyde. Genova, i dati Aci sugli incidenti: oltre 600 giovani feriti nel 2024. Ma i sinistri sono diminuiti nel 2025A Genova aumentano del 13,5% in un anno gli incidenti stradali in cui sono rimasti coinvolti giovani tra i 5 e i 19 anni. Lo rilevano le ultime statistiche ... ilsecoloxix.it Incidente per il bus degli studenti. Paura a bordo, feriti i ragazziStrada provinciale nel caos da martedì sera. I giovani erano in gita scolastica: un 17enne è ricoverato a Careggi ... lanazione.it Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, esprime profonda vicinanza e solidarietà alle due giovani studentesse rimaste ferite la notte scorsa da un colpo d’arma da fuoco vagante nel centrale quartiere di San Giuseppe del capoluogo. Si tratta di un episodio graviss - facebook.com facebook