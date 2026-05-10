Accoltella un uomo e ne prende in ostaggio un altro | paura a Porta Capuana

Nel pomeriggio del 10 maggio, a Porta Capuana, un uomo ha aggredito un altro con un coltello e successivamente si è rifugiato in un bar, trattenendo come ostaggio un’altra persona. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e negoziare con l’uomo. Non si conoscono ancora le ragioni dell’accaduto e le eventuali conseguenze per le persone coinvolte.

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