Accoltella un uomo e ne prende in ostaggio un altro | paura a Porta Capuana
Nel pomeriggio del 10 maggio, a Porta Capuana, un uomo ha aggredito un altro con un coltello e successivamente si è rifugiato in un bar, trattenendo come ostaggio un’altra persona. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e negoziare con l’uomo. Non si conoscono ancora le ragioni dell’accaduto e le eventuali conseguenze per le persone coinvolte.
Paura a Porta Capuana, dove nel pomeriggio di oggi, 10 maggio, un uomo ne ha accoltellato un altro e poi si è barricato in un bar prendendo in ostaggio un'altra persona. Non sono chiari i motivi dell'aggressione, ma da una prima ricostruzione racconta di un litigio che ci sarebbe stato tra un.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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