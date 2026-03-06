Napoli prende in ostaggio una donna sul bus e la accoltella | tentano di linciarlo

A Napoli, un uomo ha preso in ostaggio una donna su un bus e le ha inflitto delle ferite con un coltello. Dopo circa quindici minuti di tensione, le forze dell'ordine sono intervenute e lo hanno arrestato con l'accusa di lesioni personali. La vicenda ha attirato l'attenzione dei presenti, alcuni dei quali hanno tentato di linciarlo prima dell'arrivo delle autorità.

Un quarto d'ora di terrore su un bus a Napoli: è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali gravi e sequestro di persona, l'uomo, già in cura per problemi psichiatrici, che nella serata di giovedì ha sequestrato, ferito e trattenuto sotto la minaccia di un coltello per circa 15 minuti una donna di 32 anni. L'episodio è avvenuto in via Simone Martini, quartiere Vomero, su un bus della linea C32 dell'Azienda napoletana mobilità. L'aggressore, un 39enne residente nel quartiere di Pianura, che non conosceva la vittima, avrebbe agito senza motivi apparenti. Agghiacciante la ricostruzione fornita: la vittima, giovane avvocato penalista, è stata colpita ripetutamente con il coltello al volto e alle braccia.