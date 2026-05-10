Accertatori della sosta al lavoro a Veronetta e divieto di sostra in tre vie a Borgo Trento

Continua la campagna di sensibilizzazione denominata "Sosta Responsabilmente", con cui Amt3 avvisa gli automobilisti sulle vie che saranno maggiormente controllate dai propri accertatori.Durante la settimana che va dall'11 al 17 maggio, saranno attenzionati il comparto Veronetta e l'area di sosta.🔗 Leggi su Veronasera.it

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