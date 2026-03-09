Accertatori della sosta di Amt3 controlli intensificati in Ztl

Gli accertatori della sosta di Amt3 hanno intensificato i controlli nelle zone a traffico limitato di Verona. La campagna “Sosta Responsabilmente” mira a informare gli automobilisti sulle aree soggette a vigilanza, con l’obiettivo di favorire un comportamento più consapevole. Le autorità hanno segnalato le zone di maggior attenzione senza specificare date o orari precisi.

La campagna di sensibilizzazione "Sosta Responsabilmente" continua a coinvolgere gli automobilisti veronesi, con Amt3 impegnata a segnalare le aree della città che saranno maggiormente monitorate dagli accertatori. Nel corso della settimana l'attenzione sarà rivolta in particolare al comparto interno alla Zona a traffico limitato, dove possono circolare esclusivamente i veicoli autorizzati e dove la sosta negli stalli blu resta a pagamento dalle 8 alle 24, tutti i giorni, comprese le festività. Gli stalli gialli rimangono invece riservati alle categorie indicate dalla segnaletica verticale presente in loco.

