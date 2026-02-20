Borgo Stazione divieto di sosta una notte al mese per pulire le strade

A Borgo Stazione, il Comune ha deciso di vietare la sosta per una notte al mese per pulire le strade. Questa misura mira a facilitare le operazioni di spazzamento e rimuovere i rifiuti accumulati. L’area coinvolta comprende le vie principali del quartiere, dove spesso si trovano rifiuti abbandonati. La prima notte senza sosta sarà annunciata con volantini e avvisi nelle zone interessate. La misura entrerà in vigore a partire dalla prossima primavera.

Il Comune ha presentato il nuovo piano potenziato di pulizia stradale nel quartiere. L'assessora Meloni: “Garantiamo la qualità del servizio e veniamo incontro alle necessità dei residenti” Il Comune ha approntato un nuovo piano di spazzamento stradale, che sarà messo in pratica dalla primavera. Nel quartiere ci sono già interventi di pulizia con la macchina spazzatrice, ma questi saranno potenziati, affiancando ai turni settimanali un intervento aggiuntivo a cadenza mensile, articolato su cinque giornate consecutive e dedicato ogni volta a una diversa porzione del quartiere, in modo da coprire in modo capillare l’intera area.🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: I lavori all’esterno della stazione di Codogno: alcuni permessi mancano ancora ma intanto parte il divieto di sosta Leggi anche: Lavori in corso su viale Muzii, divieto di sosta e fermata per una settimana Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Corteo pro Pal, il Tar annulla il divieto di ritorno a Udine a due manifestanti; Urina in Borgo Stazione e insulta i carabinieri: denunciato 70enne; Il 22 febbraio torna la domenica ecologica; Olimpiadi e Paralimpiadi, cerimonie in città: nuovi provvedimenti per la viabilità. Borgo Stazione, il blitz delle forze dell'ordine: ispezionati 11 esercizi pubblici e identificate 221 persone. Trovata droga nascosta nei tombiniUDINE - Nuovi controlli straordinari in Borgo Stazione a Udine. Il Questore di Udine ha disposto nella serata del 9 settembre, un servizio straordinario per monitorare ulteriormente l'area. In campo ... ilgazzettino.it Udine, controlli in Borgo stazione, sequestrata cocaina, un denunciatoNuovi servizi straordinari di controllo del territorio nella zona del Borgo Stazione a Udine. Sono stati effettuati dalla Polizia di Stato di Udine, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, la ... rainews.it Prosegue l’iter dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione della Stazione di Posta di Borgo Mezzanone, intervento finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #BorgoMezzanone #manfredonia #intervento - facebook.com facebook Avviso modifica alla viabilità (Ord. n. 29/2026) Manutenzione del verde Via dei Fienili, Vicolo del Montano, Via del Granaio Via di Borgo Stazione, L.go Colizza e Via del Lavatoio News completa al link comune.marino.rm.it/novita/avvisi/… x.com