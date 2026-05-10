Accerchiano un' anziano lo spingono e gli rubano il cellulare | arrestati due uomini

Due uomini di 30 e 27 anni, entrambi cittadini marocchini senza permesso di soggiorno e con precedenti, sono stati arrestati dalla polizia dopo aver accerchiato un anziano nel centro di Milano, spinto e derubato del cellulare. L’episodio si è verificato in pieno giorno e la vittima è riuscita a chiedere aiuto prima dell'intervento delle forze dell’ordine. Gli arresti sono stati effettuati poco dopo il fatto.

Hanno accerchiato un anziano per rubargli il telefono in pieno centro a Milano. La polizia ha arrestato due uomini, entrambi cittadini marocchini irregolari e con precedenti, di 30 e 27 anni. L'accusa nei loro confronti è di rapina impropria aggravata in concorso. Lo spintone e il furtoTutto è.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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