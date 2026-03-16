Rubano il cellulare a una turista spagnola due giovani arrestati | uno è minorenne

La polizia ha arrestato due giovani, uno dei quali minorenne, dopo aver scoperto che avevano strappato il cellulare dalle mani di una turista spagnola durante una visita in città. Gli agenti, intervenuti prontamente, hanno individuato i responsabili e fermati poco dopo il fatto. L'episodio si è verificato nel centro cittadino, dove la turista stava camminando con alcuni amici.

La polizia ha individuato e arrestato due ladri che hanno strappato il telefono dalle mani di una turista spagnola, in visita in città per qualche giorno di vacanza. Si tratta di due giovani, un 19enne e un 14enne, entrambi catanesi, i quali, con una scusa, hanno avvicinato la turista incontrata per strada, in pieno centro. La donna si trovava all’incrocio tra via Garibaldi e via San Giovanni e stava consultando lo smartphone per orientarsi tra i monumenti e i locali presenti nel cuore della città, quando, all’improvviso, i due ragazzi le si sono affiancati e, in una manciata di secondi, le hanno rubato il telefono per poi dileguarsi a bordo di uno scooter elettrico tra le vie limitrofe. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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