Ponte sul Grondana a senso unico alternato per un mese

Da oggi, il traffico sulla provinciale 50 del Mercato sarà regolato a senso unico alternato per un mese. La Provincia di Piacenza ha comunicato che questa misura si rende necessaria per permettere l’esecuzione di lavori lungo la strada, che interesseranno la viabilità e comporteranno modifiche temporanee alla circolazione. I dettagli sulle modalità di gestione saranno comunicati nel corso delle prossime settimane.

Limitazioni al transito lungo la provinciale 50 del Mercatello. Poi verrà chiuso per tre giorni Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l'esecuzione dei lavori lungo la provinciale 50 del Mercato. Lavori finalizzati allo spostamento dei sottoservizi presenti lungo il manufatto di attraversamento del torrente Grondana (propedeutici ai lavori di manutenzione straordinaria previsti). Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, vengono disposte alcune limitazioni. Dalle ore 18 del 28 febbraio alle ore 18 del 28 marzo nel capoluogo Ferriere, per tutte le categorie di veicoli, è disposto il senso unico alternato con un impianto semaforico.