Indagini statiche sul ponte Mili cinque giorni di senso unico alternato sulla Statale 114

Per i prossimi cinque giorni, sulla Statale 114 ci sarà un senso unico alternato nel tratto vicino al ponte di Mili. Anas ha emesso un’ordinanza che prevede questa disposizione, rendendo inevitabili i disagi per chi percorre quella strada. Le indagini statiche sul ponte sono in corso e questa misura rimarrà in vigore fino alla fine dei lavori.

La disposizione dell'Anas per consentire urgenti rilievi nel viadotto. Cosa c'è da sapere Saranno inevitabili i disagi sulla Statale 114 nei prossimi giorni. Anas infatti ha infatti emesso un'ordinanza che dispone il senso unico alternato nei pressi del ponte di Mili. Sono infatti necessarie alcune verifiche urgenti sul viadotto che sovrasta l'omonimo torrente, da qui la necessità di chiudere una carreggiata regolando la circolazione con impianto semaforico. A eseguire i rilievi sarà il laboratorio Geolab Srl che condurrà indagini materiche sul ponte. Il senso unico alternato, regolato da semaforo dal km 8+481 al km 8+517, sarà attivo dalle 10 alle 17 nei giorni 10 e 11 marzo e nella fascia orario 18-02 nei giorni 12, 13 e 16 marzo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Ponte sul Grondana a senso unico alternato per 12 giorni Santa Maria ammalati, senso unico per i lavori sulla strada statale 114Da domani, martedì 10 febbraio, al prossimo venerdì 27 marzo l’Anas istituirà un senso unico alternato regolato da un semaforo fra i km 76,800 e 77... Una raccolta di contenuti su Indagini statiche Discussioni sull' argomento Pubblicata la gara per la manutenzione straordinaria di tre ponti sul Lambro; Pian di Vedoia, il ponte sul Rio Salere torna a pieno regime: addio a restringimenti e divieti; A Monza operazione ponti sicuri. Via alla gara da 1,5 milioni di euro. Lavori in via Zanzi, Fermi e Aliprandi; Monza, al via il bando per la manutenzione dei ponti sul Lambro. REFERENDUM COSTITUZIONALE, PER PROTEGGERE LA COSTITUZIONE VOTA NO DICE IL SÌ: Cent’anni di indagini penali di ogni genere e natura non sembra indichino un particolare attivismo dei PM a favore degli indagati. Ma forse ci siamo persi qu - facebook.com facebook