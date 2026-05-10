Accadde oggi | 10 maggio il primo governo di Silvio Berlusconi
Il 10 maggio 1994 segnò l’insediamento del primo governo guidato da Silvio Berlusconi, che rimase in carica fino al 17 gennaio 1995. Meno di un anno prima, l’imprenditore di Arcore aveva iniziato il suo impegno politico, pochi mesi dopo lo scandalo di Tangentopoli che aveva scosso la scena politica nazionale. Quella giornata rappresentò l’inizio ufficiale dell’esperienza governativa di Berlusconi.
Il 10 maggio 1994 Silvio Berlusconi fece la sua prima, ufficiale discesa in campo, dando vita al suo primo governo, che durò fino al 17 gennaio 1995.L’impegno politico dell’imprenditore di Arcore ebbe inizio nell’inverno del 1993, dopo lo scandalo di Tangentopoli. Agli inizi del ’94 Berlusconi rilasciò una dichiarazione a tutte le reti televisive, un messaggio pre-registrato della durata di nove minuti, nella quale spiegava le motivazioni che lo spinsero a scendere in campo. Gli uomini a lui vicini sembravano divisi intorno all’opportunità dell’ingresso in politica del Cavaliere. Alcuni come Fedele Confalonieri, Gianni Letta, Indro Montanelli, Federico Orlando, Maurizio Costanzo, sostenevano l’infelicità della scelta di intraprendere la strada della politica.🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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